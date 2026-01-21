Punti nascita Asl sud est servizi di qualità da mantenere in piena efficienza

I punti nascita dell’Asl Sud Est rappresentano un servizio fondamentale per le future mamme e le famiglie della regione. È importante garantire la continuità e l’efficienza di queste strutture, assicurando un’assistenza di qualità durante tutto il percorso di gravidanza e parto. La tutela della salute delle donne e dei neonati richiede un impegno costante per mantenere elevati standard di sicurezza e professionalità.

Arezzo, 21 gennaio 2026 – Punti nascita Asl sud est, servizi di qualità da mantenere in piena efficienza. La segreteria aziendale chiede rispetto per il lavoro dei professionisti e per una delle eccellenze territoriali. In queste ore l'Azienda Usl Toscana Sud-est si trova al centro di un'ampia discussione circa il futuro di ben tre dei cinque punti nascita aziendali distribuiti su tre province. Un vero terremoto per un territorio ad altissima complessità. La segreteria Aziendale Anaao Assomed non può fare a meno di sottolineare alcune valutazioni che meritano di essere tenute in considerazione e condivide le motivazioni che hanno consigliato al presidente Eugenio Giani di proporre al governo una rivalutazione dei tetti del numero di parti con l'obiettivo di salvaguardare un sistema di eccellenza del Sistema Sanitario Regionale.

