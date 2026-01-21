Puglia maltempo | allerta temporali codice giallo per tarantino e Salento Protezione civile previsioni meteo

Il dipartimento della protezione civile ha emesso un’allerta giallo per la Puglia, valida dalle 14 per le successive ventiquattro ore. L’allerta riguarda principalmente le aree del Tarantino e del Salento e si rende necessaria a causa di previste condizioni di maltempo e temporali. È importante monitorare gli aggiornamenti meteo e seguire le indicazioni delle autorità per garantire la propria sicurezza.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l'allerta con validità dalle 14 per ventiquattro ore. Si fa riferimento a "precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia meridionale e ionica, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; Venti: da forti a burrasca sud-orientali sui settori ionici della Puglia meridionale, tendenti ad attenuazione dalla tarda serata di oggi." Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

