Psicodramma Jacquemot agli Australian Open | accuse al coach lui se ne va durante il match
Durante gli Australian Open, Elsa Jacquemot è stata eliminata al secondo turno da Putintseva. La partita è stata caratterizzata da momenti di tensione, con l’atleta che si è lamentata ripetutamente dell’atteggiamento del coach, fino alla sua decisione di abbandonare il campo durante il match. Un episodio che ha attirato l’attenzione sul contesto emotivo e psicologico dell’evento, evidenziando le difficoltà vissute dall’atleta in questa fase della competizione.
Elsa Jacquemot è stata eliminata in due set agli Australian Open da Putintseva e ha vissuto una partita surreale, sfogandosi a più riprese per l'atteggiamento del coach.🔗 Leggi su Fanpage.it
Alcaraz cambia rotta: nuovo coach, servizio rivisto e sogno Career Grand Slam agli Australian OpenCarlos Alcaraz si appresta a tornare in campo con un nuovo coach, rinnovando il suo approccio al gioco.
LIVE Sinner-Auger Aliassime 6-4 4-6, Australian Open Opening Week in DIRETTA: troppi errori dell’azzurro, si va al match tie-breakSegui in tempo reale l'incontro tra Sinner e Auger Aliassime, valido per la prima settimana degli Australian Open.
Australian Open surreale, scena mai vista e lite rovente: il coach abbandona la tennista in campoElsa Jacquemot perde completamente il filo del match contro Yulia Putintseva: accuse tattiche urlate verso la panchina, tensione alle stelle e la decisione clamorosa di Simon Blanc di lasciare la trib ... tuttosport.com
Australian Open: psicodramma Kostyuk, eliminata Yastremska. Vincono nettamente Sakkari e SvitolinaTennis - Australian Open | Infernale battaglia tra Kostyuk e Jacquemot con Marta che spreca un match point e finisce per perdere al long tie-break dopo essersi impuntata la caviglia sinistra ... ubitennis.com
