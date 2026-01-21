Psicodramma Jacquemot agli Australian Open | accuse al coach lui se ne va durante il match

Durante gli Australian Open, Elsa Jacquemot è stata eliminata al secondo turno da Putintseva. La partita è stata caratterizzata da momenti di tensione, con l’atleta che si è lamentata ripetutamente dell’atteggiamento del coach, fino alla sua decisione di abbandonare il campo durante il match. Un episodio che ha attirato l’attenzione sul contesto emotivo e psicologico dell’evento, evidenziando le difficoltà vissute dall’atleta in questa fase della competizione.

