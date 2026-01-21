Psg Luis Enrique furioso dopo la sconfitta con lo Sporting CP | Il calcio è uno sport di mda!

Il Paris Saint-Germain ha subito una sconfitta inaspettata contro lo Sporting CP in Champions League, suscitando reazioni di delusione tra i dirigenti e i tifosi. Luis Enrique, allenatore del PSG, ha espresso il suo disappunto con parole dure, evidenziando la frustrazione per una prestazione che non ha soddisfatto le aspettative. La partita rappresenta un momento di riflessione per il team parigino, chiamato a reagire nelle prossime occasioni.

Consiglio Federale, la decisione ufficiale sul calciomercato del Napoli. Quattro club rimangono perplessi, cosa è successo! Abraham, scelta la prossima squadra dell’ex Roma e Milan? Dove potrebbe giocare l’attaccante. L’indiscrezione Roma, ufficiale l’interruzione del prestito di Bailey: parentesi infelice in giallorosso. Il comunicato e tutti i dettagli Romagnoli via dalla Lazio? L’Al Sadd di Mancini fa sul serio! Ecco l’offerta presentata Consiglio Federale, la decisione ufficiale sul calciomercato del Napoli. Quattro club rimangono perplessi, cosa è successo! Milan, Cardinale è tornato a Milanello: il gesto del proprietario del club rossonero. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Psg, Luis Enrique furioso dopo la sconfitta con lo Sporting CP: «Il calcio è uno sport di m..da!»

Luis Enrique e la frustrazione per il ko con lo Sporting: "Il calcio è uno sport di mer..."Luis Enrique, allenatore del Psg, ha espresso la sua delusione dopo la sconfitta per 2-1 contro lo Sporting in Champions League.

Luis Enrique esplode dopo il ko del PSG: “Abbiamo perso perché il calcio è una me**da, fa schifo”Dopo la sconfitta del PSG contro lo Sporting Lisbona, Luis Enrique ha espresso tutta la sua delusione, commentando con tono amaro e diretto.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: CALCIOMERCATO - Juventus, intesa per Mateta. Milan, i dettagli del rinnovo di Maignan. Il Como vuole...

Luis Enrique furioso dopo la sconfitta del PSG a Lisbona: Calcio di m**daIl PSG ha prodotto una prestazione che, sulla carta, avrebbe dovuto garantire una vittoria agevole. La beffa arriva con il gol di Luis Suarez ... derbyderbyderby.it

Psg, Luis Enrique senza filtri dopo il ko con lo Sporting: Il calcio è uno sport di me**a!La colorita reazione dell'allenatore spagnolo, battuto dai campioni di Portogallo in Champions League, fa il giro del mondo ... corrieredellosport.it

#Psg, #LuisEnrique senza filtri dopo il ko con lo Sporting: "Il calcio è uno sport di me**a!" x.com

Chivu: "Mettere qualcuno al posto di Luis Henrique Abbiamo messo Diouf. Ho pensato al 4-3-3 ma mi mancava forza in attacco. Hanno fatto più fatica con Pio, ce la siamo giocata con 3 attaccanti. Forse a destra siamo mancati un po' a livello di azioni indi - facebook.com facebook