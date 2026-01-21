La Fortitudo Bologna conferma la sua solidità tra le mura del PalaDozza, conquistando una vittoria importante contro Urania Milano. Dopo il successo contro Mestre, i biancoblu di Attilio Caja siglano un altro risultato positivo, mantenendo un percorso stabile in A2. La partita si è conclusa con il punteggio di 83-73, sottolineando la crescita e la determinazione della squadra nel girone di ritorno.

Bologna, 21 gennaio 2026 – Percorso netto tra le mura amiche per la F ortitudo di Attilio Caja. Dopo aver spallato Mestre sabato scorso, la Effe concede il bis nel turno infrasettimanale, superando l’ Urania Milano 83-73: una prova di forza che permette ai biancoblu di ritrovare la bussola nei piani alti della classifica di A2. Due punti pesanti che caricano l'ambiente in vista dell’insidioso posticipo domenicale: alle 18 si scenderà al PalaMangano per la sfida sulle doghe di Scafati. Fra errori grossolani e difese combattive è una partita per intenditori nei primi giri di cronometro, con Anumba che al 5’ appoggia al vetro il 7-6 costruito dalla coppia americana dell’Urania e da Gentile: Sarto prova l’allungo dall’arco, Taylor fa la fotocopia e le due squadre restano a contatto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prova di forza della Fortitudo, al PalaDozza va ko anche l'Urania Milano

Serie A2, nuovo impegno al PalaDozza per i biancoblù di Caja dopo il successo contro Mestre. La Fortitudo non conosce soste. Domani c’è l’Urania per il saltoLa Fortitudo si prepara a scendere nuovamente in campo al PalaDozza, dopo la vittoria contro Mestre, in un match valido per la Serie A2.

La Fortitudo vuole calare il bis: al Paladozza la sfida con MilanoLa Fortitudo si appresta a disputare la seconda partita casalinga consecutiva al Paladozza, con l’obiettivo di confermare il buon momento e proseguire il cammino in campionato.

