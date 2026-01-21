Prova di forza della Fortitudo al PalaDozza va ko anche l' Urania Milano
La Fortitudo Bologna conferma la sua solidità tra le mura del PalaDozza, conquistando una vittoria importante contro Urania Milano. Dopo il successo contro Mestre, i biancoblu di Attilio Caja siglano un altro risultato positivo, mantenendo un percorso stabile in A2. La partita si è conclusa con il punteggio di 83-73, sottolineando la crescita e la determinazione della squadra nel girone di ritorno.
Bologna, 21 gennaio 2026 – Percorso netto tra le mura amiche per la F ortitudo di Attilio Caja. Dopo aver spallato Mestre sabato scorso, la Effe concede il bis nel turno infrasettimanale, superando l’ Urania Milano 83-73: una prova di forza che permette ai biancoblu di ritrovare la bussola nei piani alti della classifica di A2. Due punti pesanti che caricano l'ambiente in vista dell’insidioso posticipo domenicale: alle 18 si scenderà al PalaMangano per la sfida sulle doghe di Scafati. Fra errori grossolani e difese combattive è una partita per intenditori nei primi giri di cronometro, con Anumba che al 5’ appoggia al vetro il 7-6 costruito dalla coppia americana dell’Urania e da Gentile: Sarto prova l’allungo dall’arco, Taylor fa la fotocopia e le due squadre restano a contatto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Serie A2, nuovo impegno al PalaDozza per i biancoblù di Caja dopo il successo contro Mestre. La Fortitudo non conosce soste. Domani c’è l’Urania per il saltoLa Fortitudo si prepara a scendere nuovamente in campo al PalaDozza, dopo la vittoria contro Mestre, in un match valido per la Serie A2.
La Fortitudo vuole calare il bis: al Paladozza la sfida con MilanoLa Fortitudo si appresta a disputare la seconda partita casalinga consecutiva al Paladozza, con l’obiettivo di confermare il buon momento e proseguire il cammino in campionato.
Argomenti discussi: PROVA DI FORZA DI LBW: SONDRIO SCONFITTA DOPO UNA BATTAGLIA; Il Marsiglia di De Zerbi incanta ad Angers; Trump, un anno di sfide e prove di forza: vacillano le alleanze storiche ma neanche Xi e Putin possono gioire; Calcio, le pagelle del Lecco: prova di forza dei blucelesti.
Prova di forza dello yenLe aspettative di politiche monetarie divergenti tra Usa e Giappone stanno spingendo il cambio verso il basso. Tutti i livelli short da monitorare Continua il rafforzamento dello yen giapponese ... milanofinanza.it
Prova di forza e carattere: Vittoria Zenith meritataUna vittoria assolutamente meritata. I ragazzi hanno dato prova di avere forza e carattere, contro un avversario ostico e che ha usato molto la carta dell’agonismo. Una prova di forza, per Simone ... lanazione.it
Prova di forza anche per la Banca Valsabbina Millenium Brescia che supera Padova per 3-0 e vola alla Pool Promozione da prima del girone. - facebook.com facebook
Prova di forza di @sscnapoli che chiude il trionfale 2025 con una vittoria dominante su @USCremonese. Maestoso #Hojlund che firma 2 gol e fa reparto da solo in una gara in cui #Neres si prende un turno di vacanza. Per la squadra di #Conte il mal di trasfert x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.