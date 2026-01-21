Protezione Civile scontro ad Anzio | Associazioni di serie A e di serie B

A Anzio, da mesi si registra un acceso confronto tra alcune Associazioni di Protezione Civile. Le organizzazioni contestano di essere state ingiustamente escluse dalla stipula di convenzioni con il Comune, sollevando questioni sulla trasparenza e sulla parità di trattamento nel settore. La vicenda evidenzia le tensioni e le criticità legate alla gestione delle risorse e alla collaborazione tra enti locali e associazioni di volontariato.

Anzio, 21 gennaio 2026 – “Sono diversi mesi che ad Anzio si è creata un’accesa discussione all’interno di alcune Organizzazioni di Protezione Civile locali, che si ritengono ingiustamente e illegalmente estromesse dalla stipula di Convenzioni con l’Istituzione comunale”. È quanto si legge in un comunicato diffuso dalla Associazione Nazionale Carabinieri – Nucleo Protezione Civile Anzio Nettuno OdV. Le associazioni coinvolte, si legge nel documento, “affermano (a torto o a ragione, lo stabiliranno altri enti pubblici nazionali e persone addette ai lavori, al momento opportuno) che, al fine di favorire lo sviluppo delle attività di volontariato nel territorio comunale che concorrono al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale, contribuendo all’attuazione dei principi di libertà, giustizia e uguaglianza sanciti dalla nostra Carta costituzionale, sarebbe stato più congruo predisporre una manifestazione di interesse mediante Avviso pubblico”.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

