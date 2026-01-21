proteste e arresti nel kurdistan turco ankara usa il rojava contro ocalan

Nel Kurdistan turco si registrano proteste e arresti, mentre Ankara utilizza il Rojava come strumento nel confronto con Ocalan. In un contesto di tensioni crescenti, il governo turco intensifica le proprie dichiarazioni politiche e diplomatiche, evidenziando l’attenzione sulla sicurezza nazionale, la lotta al terrorismo e la stabilizzazione regionale. La situazione rimane complessa, con sviluppi che coinvolgono aspetti politici, militari e diplomatici nella regione.

Mentre in Siria gli scontri armati proseguono, il governo turco intensifica le dichiarazioni politiche e diplomatiche, ribadendo una linea che intreccia «sicurezza nazionale, lotta al terrorismo e sostegno alla stabilizzazione del vicino siriano». Una posizione che, però, si riflette anche sul fronte interno, dove crescono le proteste e la tensione sociale. Ieri il ministro degli esteri Hakan Fidan ha incontrato l’ambasciatore statunitense in Turchia, Tom Barrack. Dopo l’incontro Fidan ha parlato all’emittente di Stato Trt sottolineando che la sicurezza della Siria è inseparabile da quella della Turchia, un concetto che Ankara ripete da mesi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Leggi anche: Pkk: Ankara liberi Ocalan, poi la pace

Leggi anche: Ritiro Pkk da Turchia, forze curde verso Iraq, l’annuncio davanti a ritratto Öcalan: “Ankara apra strada a transizione democratica” - VIDEO

