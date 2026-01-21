Prosciutto cotto cancerogeno di tipo 1 l’esperta | Ecco quanto se ne può mangiare quale tumore si rischia e perché era noto

Il prosciutto cotto è stato classificato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come alimento cancerogeno di tipo 1. In questa introduzione, analizzeremo le quantità sicure di consumo, i potenziali rischi di tumore associati e i motivi per cui questa classificazione è stata adottata, offrendo informazioni chiare e basate su evidenze scientifiche.

Il prosciutto cotto è stato inserito nella lista degli alimenti cancerogeni di tipo 1 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Nel gruppo 1 rientrano tutti gli alimenti di cui è stata trovata evidenza certa di pericolo cancerogeno per l’uomo. Al momento, sono in tutto 126 gli agenti in questo gruppo. Tra questi, rientrano ad esempio il fumo sia attivo che passivo, le carni lavorate, l’alcol, i raggi uv e l’amianto. In questi giorni, sta circolando la notizia dell’introduzione del prosciutto cotto nella lista. Tuttavia, già nel 2015 l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (Iarc) inserì le carni lavorate come il prosciutto, il salame, lo speck e i wurstel nella categoria di tipo 1.🔗 Leggi su Open.online

Perché il prosciutto cotto è considerato "cancerogeno di tipo 1" dall'OMS e cosa dicono i nuovi studiIl prosciutto cotto, come altre carni lavorate, è stato classificato dall'OMS come cancerogeno di gruppo 1, indicando un potenziale rischio per la salute.

"Prosciutto cotto cancerogeno di tipo 1", cosa significa e come sostituirlo nella dieta quotidianaIl prosciutto cotto è stato classificato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come possibile agente cancerogeno di tipo 1.

