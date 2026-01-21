Pronto soccorso del Ruggi personale insufficiente | coperti solo quattro posti su dieci

Il pronto soccorso dell’ospedale Ruggi di Salerno si trova in una fase di attuazione ancora incompleta, con una copertura di soli quattro posti su dieci previsti. Il piano di potenziamento, volto a migliorare l’efficienza e la capacità di accoglienza, procede lentamente. Questa situazione evidenzia le difficoltà nel rafforzare le risorse umane e strutturali necessarie a garantire un’assistenza tempestiva e adeguata alla popolazione.

Procede a rilento il piano di potenziamento dei Pronto soccorso dell’ospedale Ruggi di Salerno e delle strutture sanitarie collegate sul territorio. La selezione avviata nei mesi scorsi per il reclutamento di nuovi medici dell’emergenza-urgenza non ha infatti prodotto i risultati attesi. A fronte di dieci posti messi a bando con contratto a tempo indeterminato, solo quattro incarichi sono stati coperti. Sei posizioni restano vacanti, alimentando una situazione di carenza di personale che continua a gravare sui reparti di emergenza del presidio di via San Leonardo, oltre che quelli di Cava de’ Tirreni, Ravello e Mercato San Severino. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Pronto soccorso del Ruggi, personale insufficiente: coperti solo quattro posti su dieci Pronto soccorso del Ruggi, assunzioni a rilento: sei medici su dieci mancano all’appelloIl pronto soccorso dell’ospedale Ruggi di Salerno affronta difficoltà nell’attuazione del piano di assunzioni, con una carenza di medici che coinvolge circa il 60% delle posizioni previste. Leggi anche: Inferno nei pronto soccorso, sindacati: "Servono 150 posti letto, ma non c'è il personale" La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Pronto soccorso del Ruggi, assunzioni a rilento: sei medici su dieci mancano all’appello; Pronto Soccorso sotto pressione, la Direzione del Ruggi vara il piano emergenziale; Salerno, balletto medici nell’ospedale Ruggi d’Aragona mentre il pronto soccorso è sotto pressione; Iperafflusso al Pronto Soccorso del Ruggi, la direzione mette in campo misure straordinarie: stop anche ai ricoveri programmati. Ruggi di Salerno, flop delle assunzioni: mancano ancora medici nei Pronto soccorsoA fronte dei posti messi a bando, solo quattro contratti sono stati sottoscritti nei giorni scorsi, lasciando scoperti ben sei incarichi. agro24.it Caos al Ruggi di Salerno, Nursind: Pronto soccorso al collasso, servono posti lettoA lanciare l’allarme è Biagio Tomasco, segretario generale Nursind Salerno, intervenuto ai microfoni di InfoCilento ... infocilento.it Accessi ai pronto soccorso dell’Asst Sette Laghi stabili nel 2025, prevalgono i codici verdi. - facebook.com facebook Questa immagine è il simbolo di come lentamente sta morendo la nostra Costituzione. Il diritto alla salute, qualificato dalla Costituzione come “fondamentale”, in questa foto sprofonda per terra incivilmente. Un 60enne malato di tumore, nel pronto soccorso di x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.