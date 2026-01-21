Pronostico Malmo-Stella Rossa | motivazioni diverse nonostante il cambio tecnico

Il match tra Malmo e Stella Rossa, valido per la settima giornata della fase a gironi di Europa League, si svolgerà giovedì alle 18:45. Nonostante il cambio di allenatore, le motivazioni delle due squadre rimangono distinte: il Malmo punta a consolidare la posizione in classifica, mentre la Stella Rossa cerca punti importanti per qualificarsi. Di seguito, analisi, formazioni e pronostico della partita.

Malmo-Stella Rossa è una partita valida per la settima giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Nuovo anno nuovi allenatori: sia la il Malmo che la Stella Rossa hanno cambiato guida tecnica. I padroni di casa si sono affidati a Ramirez, mentre gli ospiti hanno richiamato Stankovic. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Non hanno nessuna possibilità gli svedesi di accedere alla fase successiva di questa manifestazione: con un solo punto conquistato l'eliminazione è sicura.

