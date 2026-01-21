Pronostico e quote James Duckworth – Jannik Sinner Australian Open 22-01-2026

Da infobetting.com 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 22 gennaio 2026 si disputa l’incontro tra Jannik Sinner e James Duckworth agli Australian Open. Duckworth, giocatore australiano nato nel 1992, ha avuto un passato tra i primi 50 del ranking ATP ed è attualmente al numero 88. Si tratta di un match che mette di fronte un giovane talento emergente e un avversario esperto, in un contesto di grande importanza per entrambi i giocatori.

Jannik Sinner è sfidato dalla wild card locale James Duckworth, tennista esperto classe 1992 che è stato top 50 qualche anno fa mentre oggi è al numero 88 del Ranking ATP. Il match aprirà la sessione serale sulla Rod Laver Arena, dunque intorno alle ore 09:00 italiane. La testa di serie numero 2 ha avuto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

pronostico e quote james duckworth 8211 jannik sinner australian open 22 01 2026

© Infobetting.com - Pronostico e quote James Duckworth – Jannik Sinner, Australian Open 22-01-2026

Pronostico e quote Hugo Gaston – Jannik Sinner, Australian Open 20-01-2026Il 20 gennaio 2026 si apre il match tra Hugo Gaston e Jannik Sinner, nel primo turno degli Australian Open.

Chi è James Duckworth, l’avversario di Sinner agli Australian Open che fece arrabbiare JannikJames Duckworth è un tennista australiano, noto per la sua tenacia e determinazione sul campo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Newcastle-PSV (Champions League, 21-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici; Newcastle - PSV: Pronostico, Formazioni E Quote (21 Gennaio 2026); Schedina Champions League: fattore campo decisivo per Juventus e Atalanta, le quote mercoledì 21 gennaio; Pronostico Newcastle - PSV Eindhoven con quote del match di champions league 21-01-26.

pronostico e quote jamesPronostici Champions League/ Quote e previsioni sulle partite (7^ giornata, oggi 20 gennaio 2026)Pronostici Champions League: quote e previsioni oggi martedì 20 gennaio 2026, i favoriti nelle partite della settima giornata con Inter e Napoli. ilsussidiario.net

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.