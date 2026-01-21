Pronostico e quote Francesco Maestrelli – Novak Djokovic Australian Open 22-01-2026

Il pronostico del match tra Francesco Maestrelli e Novak Djokovic, valido per l'Australian Open 2026, si svolgerà sulla Rod Laver Arena, con inizio previsto intorno alle 03:30 ora italiana. Si tratta di un incontro che mette di fronte un giovane talento italiano e uno dei più grandi tennisti della storia. Le quote offerte dai bookmaker riflettono la differenza di esperienza e classifica tra i due giocatori.

Francesco Maestrelli e Novak Djokovic chiuderanno la sessione pomeridiana sulla Rod Laver Arena, dunque intorno alle ore 03:30 del mattino in Italia, poi sarà la volta di Sinner, qualche ora più tardi. Il pisano è un po' il nome nuovo del tennis italiano, classe 2002 ma un po' in ritardo rispetto ad altri della stessa.

