Pronostico Braga-Nottingham Forest | caterva di gol

L'incontro tra Braga e Nottingham Forest, valido per la settima giornata della fase a gironi di Europa League, si disputerà giovedì alle 21. Si preannuncia una partita con numerosi gol, offrendo agli spettatori un confronto equilibrato tra le due formazioni. Di seguito, analizzeremo le probabili formazioni e il pronostico per questa sfida.

Braga-Nottingham Forest è una partita valida per la settima giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Non ha mai affrontato nella propria storia il Nottingham Forest. Ma il Braga ha un dato particolare quando affronta delle squadre inglesi, soprattutto se guardiamo le ultime tre gare. Una caterva di gol: parliamo, infatti, di sedici reti totali con 2 pareggi e una sconfitta come risultati finali. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Settimo posto per i portoghesi in questa classifica unica dell’Europa League, mentre il Nottingham è all’undicesimo posto. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

