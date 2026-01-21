Processo fiera il titolare dell’impresa di pulizie | Ambiente tossico una guerra tra clan

L’ambiente in fiera è diventato teso a causa di conflitti interni all’impresa di pulizie. Secondo il titolare, la situazione si è deteriorata, con alcuni dipendenti che manifestavano ostilità e sospettosità nei suoi confronti, trasformando il luogo di lavoro in un contesto difficile e conflittuale. Questa dinamica evidenzia le sfide di un ambiente lavorativo segnato da tensioni e divisioni tra i membri del team.

Bergamo. “All’inizio in fiera c’era un bel clima, poi è cambiato tutto. Alcuni dipendenti ce l’avevano a morte con Cristini ed era diventato impossibile lavorare: mi seguivano, mi spiavano e mi chiedevano conto di ogni incontro con lui”. Così Maurizio Ghilardi, titolare nel 2019 della ditta incaricata delle pulizie alla Fiera di Bergamo, ha descritto l’atmosfera interna all’ente durante la sua testimonianza di martedì 20 gennaio nel processo che vede imputati l’ex direttore di Promoberg Stefano Cristini, 59 anni, l’ex segretario generale Luigi Trigona, 82, Diego Locatelli, 51, e il commercialista Mauro Bagini, 86.🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Pulizie, è record in Italia di prodotti ecolabel a tutela dell'ambiente Leggi anche: Il ‘Bove’, l’orologio del boss e la vendetta mancata. Così a Roma si è sfiorata una guerra tra clan di Camorra Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Processo fiera, il titolare dell’impresa di pulizie: Ambiente tossico, una guerra tra clan; Operaio schiacciato da un pesante carico nel container, il titolare a processo. Processo fiera, il titolare dell’impresa di pulizie: Ambiente tossico, una guerra tra clanIn aula emergono le testimonianze su falsi rimborsi, presunte fatture gonfiate e un clima di forte contrapposizione interna alla fiera ... bergamonews.it Processo fiera, il dipendente: Per ogni spettacolo al Palacreberg almeno una decina di biglietti omaggio agli amici del direttoreAltri lavoratori della fiera che hanno disconosciuto numerose richieste di rimborsi spese. Straordinari e premi produzione pagati in contanti ... bergamonews.it Pavoni 2 – La fiera delle vanità | The Making Of Durante il processo, l’opera si confronta con una tensione che ci riguarda tutti: una società che premia l’apparenza, che misura il valore in visibilità, che confonde l’esposizione con l’identità. Il pavone diventa - facebook.com facebook

