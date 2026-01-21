Problema elettrico all' AF1 di Trump

Durante il volo verso Davos, l’Air Force One con Donald Trump a bordo è stato costretto a rientrare alla base di Joint Andrews a causa di un problema elettrico. L’incidente ha richiesto un intervento di manutenzione per garantire la sicurezza dell’aeromobile e dei presenti a bordo. Al momento, non sono stati riportati ulteriori dettagli sulle cause del problema o sui tempi di riparazione.

5.39 Air Force One con Trump a bordo è tornato a Joint Base Andrews per un problema elettrico dopo il decollo per Davos.Decollato dalla base vicino Washington, ha invertito rotta "per eccesso di cautela", scrive la Casa Bianca. Nessun rischio per il presidente e la delegazione."Trump il suo e team si imbarcheranno su un altro aereo per raggiungere la Svizzera e il World Economic Forum".Lo scrive la portavoce della Casa Bianca,Karoline Leavitt. Il discorso al Wef di Trump potrebbe subire lievi ritardi a causa di ciò. L'Air Force One si gira a metà volo a causa di un piccolo problema elettrico. 'L'Air Force One con Trump diretto a Davos torna indietro, problema elettrico'L'Air Force One con a bordo Donald Trump partito per Davos inverte rotta sull'Atlantico e torna indietro per un piccolo problema elettrico. Lo riportano i media americani, sottolineando che Trump si i ...

