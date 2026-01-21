Il principe Harry si presenterà in tribunale a Londra per testimoniare nel procedimento legale avviato contro il Daily Mail e il suo giornale Sunday, accusati di aver violato la sua privacy. La causa riguarda presunte pratiche giornalistiche scorrette e si inserisce nel quadro delle controversie legate alla tutela della riservatezza dei personaggi pubblici.

(LaPresse) Il principe Harry è pronto a testimoniare in un tribunale di Londra nel caso di violazione della privacy contro il Daily Mail e il suo giornale gemello Sunday. Sono in gioco decine di milioni di dollari in questo caso in cui Harry, noto anche come Duca di Sussex, è affiancato da Elton John, dalle attrici Elizabeth Hurley e Sadie Frost e da altri che sostengono che l’editore del Mail abbia assunto investigatori privati per mettere sotto controllo le loro auto, ottenere i loro dati personali e intercettare le loro telefonate. È l’ultimo round nella battaglia di Harry contro i tabloid britannici, con il suo avvocato che sostiene che i giornali si siano resi responsabili di un “uso chiaro, sistematico e prolungato di raccolta illegale di informazioni” per due decenni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Principe Harry in tribunale a Londra per processo contro il Daily Mail

Principe Harry arriva in tribunale a Londra per processo contro il Daily MailIl principe Harry si è presentato questa mattina in tribunale a Londra per la fase finale del procedimento contro il Daily Mail.

Londra, principe Harry arriva in tribunale nel secondo giorno del processo contro il Daily MailIl processo in tribunale a Londra vede il principe Harry accusare il Daily Mail di aver ottenuto illegalmente informazioni sulla sua vita privata.

