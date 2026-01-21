PRIMAVERA LIVE – Napoli-Atalanta 1-0 2? D’Angelo | VANTAGGIO NAPOLI CON D’ANGELO

Nel match tra Napoli e Atalanta, il Napoli si è portato in vantaggio con D’Angelo, che al 2° minuto ha segnato il gol decisivo. La partita è stata caratterizzata da un buon ritmo e alcune occasioni da entrambe le squadre, con il Napoli che ha mostrato determinazione e attenzione in fase offensiva. Dopo pochi minuti, Borriello è stato protagonista di un’azione pericolosa, ma senza ulteriori reti.

6?- Ancora pericoloso il Napoli: grande incursione di Borriello in area di rigore; il 10 azzurrino tenta un tiro-cross, prontamente respinto dal portiere ospite. 2? – VANTAGGIO NAPOLI: grande azione personale di Camelio sulla destra; il 30 azzurro crossa in area sul secondo palo, dove arriva puntuale D'Angelo, che di testa infila il portiere ospite: 1-0. 1? – Inizia il match. FORMAZIONI UFFICIALI: NAPOLI (3-4-2-1): Spinelli; Caucci, Eletto, Garofalo; Colella, Cimmaruta, Lo Scalzo, D'Angelo; Borriello, Camelio; Raggioli Atalanta (3-5-2): Anelli, Gobbo, Maffessoli, Ramaj; Mencaraglia, Artesani, Baldo, Valdivia, Marrone; Aliprandi, Olijars Buon pomeriggio cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale della 21esima giornata di Primavera tra Napoli e Atalanta.

