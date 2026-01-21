prima si recupera staffolo real

Stasera alle ore 20, allo stadio comunale A. Marchegiani di San Paolo di Jesi, si riprenderà la partita di Prima Categoria tra Staffolo e Real Cameranese, sospesa sabato a causa della fitta nebbia al 28’ del primo tempo. La sfida, interrotta per condizioni climatiche avverse, verrà completata nel rispetto del regolamento e delle tempistiche stabilite.

Si recupera stasera (ore 20, alla stadio comunale A.Marchegiani di San Paolo di Jesi) la partita di Prima Categoria (girone B) tra Staffolo e Real Cameranese sospesa sabato per la fitta nebbia al 28’ del primo tempo. Si riprenderà dal momento della sospensione con il punteggio che era ancora sullo 0-0. In attesa, dalla prima giornata del girone di ritorno sono usciti due pareggi per le prime due della classe. Fc Osimo e Borghetto (distanti nove punti), in una giornata in cui balzano all’occhio i cinque gol realizzati dalla Passatempese in casa contro l’Argignano. Davvero una stagione positiva per i Galletti che si ritrovano meritatamente in zona playoff: quarto posto per la squadra di Lombardi a soli due punti dalla seconda piazza occupata dal Borghetto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

