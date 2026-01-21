Prima pagina Gazzetta dello Sport | L’Arsenal ne segna tre | Inter non basta per gli ottavi

Nella prima pagina della Gazzetta dello Sport del 21 gennaio 2026 si analizza la sconfitta dell’Inter contro l’Arsenal, che ha segnato tre gol e complicato il passaggio agli ottavi di finale. La rassegna comprende aggiornamenti su calcio, Milan e le ultime notizie di calciomercato, offrendo una panoramica completa sulla situazione attuale del calcio italiano e internazionale.

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 21 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la sconfitta (1-3) dell'Inter di Cristian Chivu, a 'San Siro', contro l'Arsenal di Mikel Arteta nella 7^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026. Nerazzurri abbattuti dalla doppietta di Gabriel Jesus e dalla prodezza di Viktor Gyökeres; inutile, nel mezzo, il gol di Petar Sucic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Prima pagina Gazzetta dello Sport: “L’Arsenal ne segna tre: Inter, non basta per gli ottavi” Leggi anche: Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, Fullkrug non basta” Leggi anche: Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Frenata Milan: non basta Ricci, riecco Lookman” Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 18 gennaio: la rassegna stampa; LA GAZZETTA DELLO SPORT * 21/01/2026 PRIMA PAGINA (SCARICA GRATIS PDF) / EDICOLA OGGI / RASSEGNA STAMPA / TITOLI; Firme in prima pagina donne 25%.; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 gennaio: la rassegna stampa. La Gazzetta dello Sport: Napoli, si cambia. C'è En-Nesyiri. Lucca in partenzaAdrien Rabiot trascina alla vittoria il Milan, che si prende la prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Al Senigallia, nel recupero della sedicesima giornata di campionato, ... tuttonapoli.net Guarda che 9. La Gazzetta in apertura: Testa di Fullkrug, il Milan torna a -3 dall’InterLa prima pagina della Gazzetta dello Sport odierna è dedicata ovviamente a Niclas Fullkrug, autore del gol vittoria contro il Lecce dopo soli due minuti dal suo ingresso in campo. La ... milannews.it La Provincia di Lecco di mercoledì 21 gennaio 2026 Buongiorno dalla redazione con la prima pagina de La Provincia di Lecco - Per gli aggiornamenti: www.laprovinciaunicatv.it - Per la copia digitale del quotidiano: https://www.laprovinciaunicatv.it/newspaper - facebook.com facebook Buongiorno. Ecco la nostra prima pagina! x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.