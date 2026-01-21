Prima le onde poi l' incendio | non c' è pace per il Circolo Umberto Fiore

Il circolo “Umberto Fiore” ha affrontato recenti eventi che ne hanno compromesso la stabilità. Dopo le conseguenze di una mareggiata, che hanno causato allagamenti significativi, si è verificato un incendio che ha aggravato la situazione. Questi episodi evidenziano le difficoltà affrontate dalla struttura in un breve arco di tempo, sottolineando la necessità di interventi e strategie di prevenzione efficaci.

Prima gli allagamenti causati dalla mareggiata, poi l'incendio. Non c'è pace nelle ultime ore per il circolo "Umberto Fiore". La scorsa notte la struttura di Briga Marina ha dovuto fare i conti con un rogo verosimilmente provocato da un cortocircuito. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco.

