Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas all’ingrosso, in particolare il PSV, rappresenta un indicatore importante per comprendere l’andamento del mercato energetico. Al 21 gennaio 2026, il valore del PSV si attesta a 0,410 euroSmc. In questa analisi, esamineremo le tendenze attuali e i fattori che influenzano il prezzo del gas, offrendo un quadro chiaro e aggiornato sulla situazione del mercato.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 21 Gennaio 2026, è pari a 0,410 euroSmc. Questo valore rappresenta la quotazione media giornaliera del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV), il principale riferimento per il mercato italiano del gas. Analizzando l’andamento recente del PSV, si osserva una fase di crescita significativa nelle ultime giornate. Dopo aver toccato un minimo relativo di 0,334 euroSmc l’11 Gennaio 2026, il prezzo ha registrato una progressiva risalita, fino a raggiungere i livelli attuali. In particolare, negli ultimi cinque giorni si è assistito a un’accelerazione della crescita, con variazioni giornaliere anche superiori al 5%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Argomenti discussi: Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Martedì 20 gennaio 2026; Prezzi Luce e Gas Gennaio 2026: cosa sta succedendo agli indici PUN e PSV?; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Giovedì 15 gennaio 2026; Allarme Prezzo Gas +30%: l’indice PSV vola a 0,45 €/Smc.

GAS & ELETTRICITÀ/ Ecco perché le bollette sono destinate ad aumentare (ancora) in ItaliaIl prezzo del gas è tornato a crescere e anche quello dell'elettricità potrebbe salire ancora: le criticità del sistema energetico non sono state risolte ... ilsussidiario.net

Sul mercato italiano il prezzo del gas fossile è più alto del 25% rispetto al riferimento europeoNonostante la sovrabbondanza di infrastrutture gas che attraversano il Belpaese, storicamente sull’Italia grava un abbondante differenziale tra i prezzi del gas fossile che si formano sul Psv (il Punt ... greenreport.it

MERCATO ELETTRICO Oggi 20/1 picchi di prezzo notevoli in Europa (nella mappa prezzi 16.45-17.00), superano i 350 €/MWh. Inusuali prezzi così elevati in Svezia, Norvegia e Finlandia . Poco vento e freddo (non eccezionale). In Itali x.com