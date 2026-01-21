Prezzo gas al metro cubo oggi

Il prezzo del gas naturale al metro cubo varia quotidianamente ed è un dato importante per famiglie e imprese. Conoscere il costo aggiornato consente di monitorare le spese energetiche e pianificare meglio il proprio budget. In questa guida, troverai le informazioni più recenti sul prezzo del gas, utile per comprendere l’andamento di mercato e valutare eventuali decisioni relative ai consumi.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente del gas naturale è un dato fondamentale per famiglie e imprese, perché incide direttamente sulla bolletta energetica. Sapere quanto si paga oggi per un metro cubo di gas permette di stimare con maggiore precisione la spesa mensile e valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. In questo articolo analizziamo il prezzo attuale, come viene determinato e cosa significa per il consumatore finale. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 21 Gennaio 2026 è fissato da ARERA in 0.388348 €Smc (dato di Ottobre 2025, ultimo disponibile).

