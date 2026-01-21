Le previsioni meteo per Milano e la Lombardia indicano un temporaneo periodo di stabilità, seguito da un rapido cambiamento delle condizioni atmosferiche. Nei prossimi giorni, il ciclone Kirstin potrebbe portare nevicate anche in pianura, interessando principalmente le aree tra Milano e Torino. È importante monitorare gli aggiornamenti per comprendere l’evoluzione delle condizioni e prepararsi alle eventuali variazioni del tempo.

Milano, 21 gennaio 2026 – Tempo stabile in Lombard i a ma tempo un paio di giorni e il quadro è destinato a cambiare con anche - possibili - nevicate in pianura soprattutto tra Milano e Torino. Il quadro generale. Nel sud Italia i nubifragi, temporali, tornado, mareggiate distruttive, nevicate record, venti di tempesta di Harry, secondo Lorenzo Tedici meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, sono destinati a colpire almeno sino a domani, giovedì 21 gennaio quando il maltempo si trasferirà gradualmente al Nord. Arriva Kirstin. “Da venerdì una perturbazione atlantica, associata ad un profondo ciclone inglese denominato "Kirstin", raggiungerà il Nord Italia con nevicate localmente fino in pianura; si aprirà una lunga fase invernale instabile con tante neve sulle Alpi e piogge frequenti soprattutto sul fianco tirrenico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Previsioni meteo Milano e Lombardia, il ciclone Kirstin cambia tutto: neve in pianura. Ecco quando e dove

Neve in Lombardia, quando e dove: nevicate anche a bassissime quote e in pianura. Ecco le previsioni meteoLe previsioni meteo per la Lombardia segnalano un inizio settimana con temperature molto rigide e nevicate che interessano anche le zone di bassa quota e le pianure.

Neve in Lombardia, ecco quando e dove: nevicate anche a bassissime quote e in pianura. Le previsioni meteoLe condizioni meteorologiche in Lombardia si fanno più rigide all'inizio di questa settimana, con nevicate che interessano anche le zone a basse quote e in pianura.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Meteo LOMBARDIA Video: previsioni aggiornate; Meteo Milano Weekend, le previsioni dal 16 al 18 gennaio 2026; Milano torna nella stretta del maltempo: freddo e pioggia, ecco le previsioni; Meteo Milano weekend 9-11 gennaio 2026: le previsioni.

Due giorni di sole, poi a Milano torna il maltempo: le previsioni meteoNel fine settimana, stando alle attuali previsioni, è prevista ancora pioggia. Ecco cosa succederà secondo le previsioni dei meteorologi di 3Bmeteo ... milanotoday.it

Previsioni meteo mercoledì 21 gennaio: a Milano e in Lombardia cielo sereno o poco nuvolosoAlta pressione sulla regione. La temperatura più alta si fermerà a 6 gradi, poco prima dell'alba si sarà sottozero. Poche novità per giovedì ... milano.corriere.it

Ancora maltempo al Sud, prima della tregua: le previsioni meteo di mercoledì 21 gennaio -> https://tinyurl.com/4xknms4v facebook