Previdenza Santoro Inps | Produttività al centro politiche pubbliche

Il recente intervento di Santoro dell’Inps sottolinea l’importanza di mettere la produttività al centro delle politiche pubbliche per garantire la sostenibilità del sistema previdenziale italiano. Un approccio che mira a rafforzare la stabilità economica e a favorire una gestione più efficace delle risorse, con attenzione alle sfide future e alle esigenze dei lavoratori.

Roma, 21 gen. (AdnkronosLabitalia) - “Per sostenere il sistema previdenziale, la produttività deve essere posta al centro delle politiche pubbliche. Secondo le previsioni dell'Istat, entro il 2040 avremo circa 5 milioni di persone in meno in età lavorativa. Questo significa che avremo un problema di reperimento di persone sul mercato del lavoro”. È l'analisi di Gianfranco Santoro, direttore centrale studi e ricerche dell'Inps (Istituto nazionale della previdenza sociale), illustrata in occasione della presentazione del XXIV Rapporto annuale dell'Istituto, oggi presso la sede di Confindustria a Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

