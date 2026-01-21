Previdenza Fava Inps | Rapporto annuale evidenzia solidità

Il rapporto annuale dell'Inps, presentato da Fava, sottolinea la stabilità dell'istituto previdenziale. I dati confermano una gestione solida delle risorse e un impegno costante nel garantire le prestazioni ai cittadini, riflettendo un quadro di affidabilità e sostenibilità nel sistema previdenziale italiano.

Roma, 21 gen. (AdnkronosLabitalia) - “Il nuovo rapporto annuale evidenzia una solidità dell'istituto. Pur essendo consapevoli delle preoccupazioni e delle criticità, come esempio la denatalità che determina un aumento degli anziani e una diminuzione dei giovani. Fin dal primo giorno del mio insediamento stiamo lavorando per scongiurare queste preoccupazioni e ci rivolgiamo ai giovani affinché possano avere un futuro attraverso un inserimento stabile nel mondo del lavoro”. Così Gabriele Fava, presidente dell'Inps, intervenendo alla presentazione del XXIV Rapporto annuale dell'Istituto, oggi presso la sede di Confindustria a Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Argomenti discussi: A Roma il punto sull’impatto dell’andamento demografico sul mondo del lavoro.

