Presentazione del libro La marcia per la gloria e visita guidata a Porta Palio

La Delegazione FAI di Verona invita mercoledì 28 gennaio 2026 alle ore 20 alla presentazione del libro “La Marcia per la Gloria” di Luca Gandini, presso Porta Palio. L'evento comprende anche una visita guidata alla storica porta, offrendo l’occasione di approfondire la storia e l’architettura di uno dei simboli della città. Un momento di confronto e scoperta dedicato a chi desidera conoscere meglio il patrimonio veronese.

Mercoledì 28 gennaio 2026 alle ore 20, la Delegazione FAI di Verona vi invita nella splendida location di Porta Palio per la presentazione del nuovo libro "La Marcia per la Gloria", l'ultima impresa editoriale del rivolese Luca Gandini, apprezzata da molti storici, tra cui Alessandro Barbero, che.

