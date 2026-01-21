Premio al valore ’Contessa Emilia’ per le empolesi

Il Premio Contessa Emilia, ora alla sua quinta edizione, celebra le donne empolesi che si sono distinte per impegno, umanità e coraggio. L'iniziativa riconosce figure che si sono impegnate nel contrasto alla violenza di genere, alle disuguaglianze e nel sostegno alla comunità. Lo scorso anno sono state premiate Naire Cartechini, Stefania Caparrini, Claudia Fiaschi e Maya Albano, esempi di dedizione e solidarietà a favore della società locale.

EMPOLI Naire Cartechini, Stefania Caparrini, Claudia Fiaschi, Maya Albano. Questi i nomi delle quattro donne protagoniste lo scorso anno del "Premio Contessa Emilia", appuntamento che quest'anno giunge alla sua quinta edizione e che è stato pensato per celebrare donne empolesi, che si sono particolarmente distinte per umiltà, umanità, coraggio, dedizione, lavoro, azioni di contrasto alla violenza di genere, alle disuguaglianze nonché per il generoso e disinteressato impegno verso la propria comunità. Un contest non competitivo che si svolge nella ' Giornata internazionale della donna ' e che verrà consegnato proprio domenica 8 marzo.

