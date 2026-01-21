Prato contrabbando di tessuti dalla Cina | sequestrati oltre 5,5 milioni di metri

La Guardia di Finanza di Prato ha scoperto un vasto traffico illecito di tessuti provenienti dalla Cina, sequestrando oltre 5,5 milioni di metri di materiale e più di 237.000 capi di abbigliamento. L’operazione, condotta sotto la supervisione della procura europea di Bologna, ha evidenziato un’evasione di dazi e IVA, contribuendo a tutelare il mercato e la regolarità delle importazioni.

E’ solo l’ultimo sequestro compiuto nell’ambito di un’ampia operazione denominata Fraus ab oriente. Tra i reati contestati contrabbando aggravato, frode fiscale ed intestazione fittizia di beni. Le indagini, avviate da oltre un anno, si sono concentrate sui magazzini di stoccaggio a Prato e già nell’autunno 2025 è stato individuato un articolato sistema di imprese “apri e chiudi”, dotato di immobili apparentemente sfitti o affittati ad imprese estranee. A capo del sistema una donna di nazionalità cinese, residente a Prato e formalmente assunta in un’azienda di pronto-moda e commercio all’ingrosso di tessuti, al momento non coinvolta nell’indagine. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

