Power unit Mercedes sotto accusa Binotto | Se le voci sono vere sarebbero già in vantaggio

Le recenti accuse nei confronti delle power unit Mercedes riguardano un possibile aumento del rapporto di compressione da 16:1 a 18:1, effettuato in modo non conforme alle regolamentazioni. Secondo Binotto, se tali voci fossero confermate, la Mercedes avrebbe un vantaggio ingiusto. Queste questioni sollevano interrogativi sulla conformità delle unità di potenza e sulla trasparenza delle pratiche tecniche nel campionato di Formula 1.

La nuova rivoluzionaria stagione di Formula 1 non è ancora iniziata, ma l’attenzione dei protagonisti della massima serie è già rivolta a zone grigie del regolamento, possibili raggiri tecnici sulle vetture ed eventuali penalizzazioni da parte della FIA. Al centro dell’interesse nel corso dell’ultimo mese è stata soprattutto Mercedes, accusata secondo i rumor, di essere riuscita ad alzare il rapporto di compressione delle power unit dalla misurazione di 16:1 a freddo, quando vengono effettuati i controlli della Federazione, a 18:1 in funzione. Sull’argomento è intervenuto il responsabile del progetto Audi in Formula 1 Mattia Binotto durante l’evento organizzato a Berlino per la presentazione della livrea ufficiale del nuovo team. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

