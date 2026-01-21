Pound Faulkner e l’America Europea

L’America, spesso percepita come un mondo a sé, ha da sempre instaurato un dialogo complesso con l’Europa. Scrittori come Pound e Faulkner hanno contribuito a disegnare un’immagine di un’America che, pur guardando all’Europa, cerca di definirsi in modo autonomo. Questa relazione tra le due sponde dell’Atlantico rivela le tensioni e le affinità che hanno plasmato la cultura e l’identità statunitense.

Roma, 21 gen – Quando si parla degli Stati Uniti, si parla – giustamente – di una fetta del mondo che guarda con sospetto, se non con odio, tutto ciò che sa di Europa e che la nostra Civiltà rappresenta. Tuttavia, non è sempre stato così. E, anzi, attraverso due grandi autori americani dello scorso secolo – Ezra Pound e William Faulkner – si potrà constatare come c'è stato un tempo in cui l'America era altro rispetto a ciò che conosciamo oggi ed era, in una certa misura, più "europea" di quanto si possa pensare. La vera anima dell'America. È bene fare una precisazione prima di continuare; quando Pound e Faulkner, ognuno a modo suo, parlano di questa "America perduta", lo fanno con due approcci diversi.

