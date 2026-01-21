Il nuovo posto di polizia in Bolognina sarà ubicato in via Antonio Di Vincenzo. L’apertura, prevista inizialmente per i primi mesi dell’anno, è stata posticipata a marzo. La sede rappresenta un passo importante per rafforzare la presenza delle forze dell’ordine in un’area storicamente delicata del quartiere.

Sarà in via Antonio Di Vincenzo il nuovo posto di polizia di Stato in Bolognina. Una delle strade, che si trovano nell’anima storica del rione, più colpite dal degrado e dalla criminalità. Proprio lì qualche giorno fa, lungo quel tratto, una donna di 46 anni, uscita dalla stazione per raggiungere il negozio nel quale lavora, è stata prima derubata e poi pestata, colpita con calci e spintoni, da tre ceffi con il viso semi-coperto. Il nuovo ufficio della Questura sarà proprio nel cuore dello spaccio e anche del consumo: il garage del civico 6, infatti, è stato oggetto di decine di esposti presentati in Procura da parte dei residenti, vittime della presenza costante di pusher e sbandati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Posto di polizia in Bolognina. L’ufficio sarà in via Di Vincenzo. Ma l’apertura slitta a marzo

