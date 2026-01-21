Possibile spiare i pc dei magistrati? Nordio si dimetta e Meloni spieghi | opposizioni all’attacco dopo lo scoop di Report

Dopo l’indiscrezione di Report sulla vulnerabilità di circa 40.000 computer utilizzati dai magistrati, si sviluppa un acceso dibattito politico. Le opposizioni chiedono chiarimenti e responsabilità, mentre le istituzioni devono affrontare le implicazioni sulla sicurezza e sulla tutela dei dati sensibili. La questione evidenzia l’importanza di garantire la protezione delle infrastrutture digitali in ambito giudiziario.

Pochi minuti dopo l’anticipazione di Report sulla vulnerabilità di 40mila computer in uso ai magistrati, esplode lo scontro politico. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio smentisce e accusa Sigfrido Ranucci di fare “allarme sociale”, mentre le opposizioni arrivano a chiedere le sue dimissioni. Angelo Bonelli (Avs) parla di rivelazioni “gravissime per la qualità della democrazia” e di un sistema che metterebbe a rischio la separazione dei poteri. In Aula interviene anche Debora Serracchiani, responsabile giustizia del Pd, che invita Nordio a dimettersi se le anticipazioni fossero confermate e chiede la presenza in Aula della premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“È possibile spiare i pc dei magistrati”. Nordio nega: “Accuse surreali”. Ma Report mostra la prova in direttaRecenti inchieste hanno evidenziato vulnerabilità nei computer dei magistrati italiani.

Report rivela: “Un software sui pc per spiare i magistrati”: le anticipazioniUn nuovo report di Rai3 rivela l’esistenza di un software installato sui computer di procure e tribunali, progettato per monitorare i magistrati senza lasciare tracce.

