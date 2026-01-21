Possesso illegale di armi ed esplosivo | arrestato latitante di origini albanesi

Le forze dell'ordine hanno arrestato a Fasano un cittadino albanese, latitante internazionale, in possesso illegale di armi ed esplosivi. L’intervento, condotto dal Gico del Nucleo polizia economico-finanziaria di Lecce, si inserisce in un’operazione di approfondimento investigativo finalizzata a contrastare il traffico illecito di armi. L’arresto evidenzia l’impegno delle autorità nel presidio della sicurezza pubblica e nel contrasto alle attività criminali transnazionali.

BRINDISI - I finanzieri del Gico del Nucleo polizia economico-finanziaria di Lecce, nel corso di un’attività info-investigativa, hanno rintracciato e arrestato a Fasano un cittadino di origini albanesi, latitante in campo internazionale. I militari lo hanno fermato e successivamente gli hanno.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Leggi anche: Cormano, droga, armi ed esplosivo in pizzeria, arrestato il titolare | VIDEO

Leggi anche: Adeyemi nei guai: multa da 450mila euro per possesso illegale di armi (Bild)

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Spaccio di droga e detenzione illegale di armi, giovane arrestato a Crotone; Ittiri, armi e droga (e non solo) in casa: due giovani arrestati; Latina provincia esplosiva, ecco il maxi sequestro - h24 notizie - portale indipendente di news dalla provincia; Priolo, denunciato un uomo per possesso di coltello.

Adeyemi fermato per possesso illegale di armi in casa: aveva acquistato due oggetti proibitiKarim Adeyemi è stato protagonista di una bruttissima vicenda che poteva costargli anche il carcere: la polizia tedesca lo ha denunciato perché conservava in casa due armi illegali: nell'appartamento ... fanpage.it

Ruba in un supermercato e aggredisce il direttore a Brescia prima di fuggire con un coltello, fermato 33enneCittadino egiziano arrestato a Brescia per rapina e possesso di armi: espulsione e foglio di via dopo l’intervento della Polizia di Stato. virgilio.it

Due uomini denunciati per resistenza e detenzione illegale di arma, e un 22enne segnalato per possesso di 5 grammi di marijuana durante controlli ad alto impatto a Latina. Uno strumento veniva sequestrato, mentre l’altro opponeva resistenza - facebook.com facebook