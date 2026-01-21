Se stai preparando l’esame per le posizioni economiche ATA, il nostro simulatore ti aiuta a esercitarti in modo mirato. Con strumenti pratici e domande aggiornate, potrai migliorare la tua preparazione in vista del test finale. Ricorda che la prova per le 46mila nuove posizioni è stata posticipata a fine febbraio, quindi è importante dedicare tempo allo studio. Prepara con noi il tuo successo.

Il test finale per il personale ATA che ha frequentato i corsi di formazione per l’attribuzione delle nuove 46mila posizioni economiche slitterà a fine febbraio. Ieri sono state fornite informazioni sulle sedi e l’esame finale. La notizia è ormai confermata, dopo le anticipazioni della nostra testata. Per esercitarti nello studio e nella preparazione all’esame, il team di OrizzonteScuola ha elaborato un simulatore con gli argomenti di studio. Per facilitarti le esercitazioni, abbiamo collegato il simulatore ad una serie di lezioni registrate che potranno essere fruite liberamento in base ai tuoi impegni.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Posizioni economiche ATA: il simulatore per esercitarti a superare l’esame

Leggi anche: Posizioni economiche ATA: il simulatore per esercitarti a superare l’esame

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Posizioni economiche personale ATA, illustrate ai sindacati le nuove decisioni sugli abbinamenti dei candidati alle sedi di svolgimento dei test; Posizioni economiche ATA: abbinamenti candidati/sedi d’esame prove finali, incontro MIM/Sindacati; Posizioni economiche ATA, martedì sapremo dove si svolgeranno le prove. Poi la data del test. Le anticipazioni; Posizioni economiche Ata, incontro alle 15 tra Ministero e sindacati.

Posizioni economiche ATA 2026: prove a metà febbraio e sedi vicine. La guida alle proveSvolta per le posizioni economiche ATA: l’Amministrazione ha sciolto le riserve sulle modalità di svolgimento dei test. Dopo mesi di attesa per la formazione, la macchina organizzativa è partita: le ... informazionescuola.it

Posizioni economiche ATA: prova finale a fine febbraio, oltre 47mila i partecipanti, ecco come sarà organizzata. Conclusa la riunione MIM-SindacatiSi è da poco conclusa la riunione tra Organizzazioni sindacali e Ministero dell'istruzione e del merito sullo svolgimento delle prove finali per l'attribuzione delle nuove 46mila posizioni economiche. orizzontescuola.it

Posizioni economiche ATA A seguito di informativa sindacale si comunica che la prova finale di valutazione si svolgerà tra metà e fine febbraio. Il calendario ufficiale dovrebbe a uscire nei prossimi giorni . Le informazioni relative alla sede, al giorno e al turno - facebook.com facebook

Si è da poco conclusa la riunione tra Organizzazioni sindacali e Ministero dell'istruzione e del merito sullo svolgimento delle prove finali per l'attribuzione delle nuove 46mila posizioni economiche. Il MIM - ricordiamo - aveva stoppato le prove (già ca… x.com