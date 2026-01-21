Porto di Marina nuovo progetto con un mega albergo | Rilancio per la speculazione

Diritti in Comune continua a monitorare il progetto immobiliare di via Barbolani nel porto di Marina di Pisa, che include la realizzazione di un grande albergo. La questione è al centro di un dibattito pubblico, con la Commissione comunale per il paesaggio che ha espresso un parere negativo. La discussione riguarda le implicazioni urbanistiche e paesaggistiche di questo intervento, evidenziando l’importanza di un’attenzione equilibrata tra sviluppo e tutela del territorio.

Diritti in Comune tiene alta l'attenzione sul porto di Marina di Pisa. Il tema è quello del progetto immobiliare di via Barbolani, su cui la stessa lista di opposizione ha recentemente aggiornato circa il parere negativo della Commissione comunale per il paesaggio. I terreni fronte porto sono stati acquisiti nel 2023 dalla società Namira. Da anni si parla di un intervento immobiliare sull'area. "Abbiamo sempre abbiamo contestato la mega operazione immobiliare nelle aree del porto di Marina di Pisa per la sua natura speculativa e per i suoi impatti pesantissimi su un territorio. Negli scorsi giorni - ricorda appunto Diritti in Comune, in una nota di oggi 21 gennaio - abbiamo reso pubblico che il progetto presentato dalla Namira, la società che ha comprato i terreni intorno al porto dopo il fallimento della Boccadarno, è stato bocciato dal Comune di Pisa e dalla Soprintendenza nella parte in via Barbolani dove si volevano realizzare ben tre edifici residenziali per numerose criticità".🔗 Leggi su Pisatoday.it

"Nuovo stop per il mega progetto immobiliare al porto di Marina di Pisa"Il progetto immobiliare della Namira sulle aree vicino al Porto di Marina di Pisa ha subito un nuovo stop.

Leggi anche: Mega store, parcheggio, nuovi locali: ecco il piano di rilancio per la cittadella ex Mancini

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Cambio della guardia al Marina di Lavagna: arriva F2i; F2i debutta nel settore dei porti turistici e si aggiudica la concessione di Marina di Lavagna; A F2i la concessione per il porto turistico di Lavagna: investimenti per 75 mln €; Porto turistico di Lavagna, la concessione per 50 anni a F2i.

Porto canale, nuovo senso unico in via dei Saraceni a Bellaria Igea MarinaCon l’inizio di una nuova fase dei lavori che interessano le sponde del porto canale, ad opera della Regione e nel prossimo periodo concentrati sul lato Igea Marina, l’Amministrazione ha predisposto l ... altarimini.it

Porto turistico di Fano, 75 anni di concessione: avviato l’iter per un nuovo affidamento. Quanto vale Marina dei Cesari?FANO Una scelta strategica per il futuro del porto e della città è stata effettuata dall’amministrazione comunale con l’approvazione di una determina che ripristina a 75 anni il periodo originario ... corriereadriatico.it

Uno scalo turistico che non decolla: al microscopio i costi degli interventi al porto "Marina di Santa Cristina" a Campomarino - facebook.com facebook