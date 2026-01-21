Portici sorpreso a scagliare bottiglie contro i veicoli in sosta | arrestato il figlio del boss

Nella notte a Portici, i carabinieri hanno arrestato Luciano Vollaro, 54 anni, noto alle forze dell’ordine e figlio del defunto boss camorrista Luigi Vollaro. L’uomo è stato sorpreso a scagliare bottiglie contro i veicoli in sosta. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al suo fermo, inserendo nuovamente l’attenzione sulla presenza di figure legate alla criminalità organizzata nella zona.

L'intervento è scattato intorno all'1.20 di oggi, 21 gennaio, dopo la segnalazione di un uomo che stava danneggiando alcune auto parcheggiate in via della Libertà. I militari della stazione di San Giorgio a Cremano, arrivati sul posto all'altezza del civico 335, hanno trovato il 54enne mentre scagliava bottiglie contro i veicoli in sosta. Alla vista della pattuglia, il 54enne avrebbe perso ulteriormente il controllo e, notando che tra i carabinieri c'era una donna, avrebbe iniziato a gridare insulti a sfondo sessista rivolti alla militare. Nel frattempo è intervenuta anche una seconda pattuglia, della tenenza di Ercolano.

