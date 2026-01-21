Portici il commissario prefettizio è Enrico Caterino
A Portici, dopo il decorso dei venti giorni dalle dimissioni di Vincenzo Cuomo, è stato nominato il commissario prefettizio, Enrico Caterino. La sua presenza segna l’inizio di un periodo di gestione temporanea dell’amministrazione comunale, in attesa di nuove nomine. La nomina rappresenta un passaggio istituzionale importante per garantire la continuità amministrativa del Comune.
Tempo di lettura: < 1 minuto Scaduti i 20 giorni dalla data delle dimissioni di Vincenzo Cuomo, a Portici arriva il commissario. Si tratta del prefetto in pensione Enrico Caterino, già prefetto di Rovigo e attualmente commissario di governo per l’emergenza granchio blu. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
