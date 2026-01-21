Porta a Porta celebra 30 anni | gli ospiti

Stasera Porta a Porta festeggia i suoi trent'anni di trasmissione. Per l'occasione, saranno ospiti politici e conduttori televisivi che hanno contribuito alla storia del programma. Un'occasione per ripercorrere tre decenni di approfondimenti e confronti, mantenendo uno stile sobrio e rispettoso della sua identità. L'evento si inserisce nel percorso di un approfondimento giornalistico che ha accompagnato gli italiani nel corso degli anni.

Porta a Porta stasera celebra un compleanno importante: i 30 anni e, per l'occasione, interverranno politici e conduttori televisivi Questa sera Porta a Porta va in onda in prima serata per celebrare un importante anniversario: i 30 anni della storica trasmissione. Bruno Vespa ha preparato uno speciale che abbraccia politica, cronaca e spettacolo. Diversi i personaggi che saranno ospiti e tra questi spicca Massimo Bossetti, dopo che Francesca Fagnani lo ha intervistato a Belve Crime, adesso anche Bruno Vespa trasmetterà la sua intervista stasera. A loro si aggiungeranno diverse personalità dello spettacolo che negli anni sono stati già ospiti di Bruno Vespa: Carlo Conti, ad un mese dal festival di Sanremo, le conduttrici Milly Carlucci, Mara Venier, Antonella Clerici ed Eleonora Daniele, la showgirl Valeria Marini. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

