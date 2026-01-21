Porta a Porta – 30 Anni della Nostra Vita tutti gli ospiti dello speciale in prima serata
Questa sera su Rai 1, in prima serata, va in onda uno speciale dedicato ai 30 anni di Porta a Porta. Un’occasione per ripercorrere tre decenni di incontri, interviste e momenti significativi, con la partecipazione di ospiti e protagonisti che hanno contribuito a definire il successo del programma. Un appuntamento che invita a riflettere sul ruolo di Porta a Porta nel panorama televisivo italiano.
È tutto pronto in Rai per lo speciale di questa sera, mercoledì 21 gennaio, in prima serata su Rai 1, che celebra i 30 anni di Porta a Porta. Una festa che prenderà il via subito dopo la fine di Affari Tuoi, con tanti protagonisti della politica, della cultura, dello spettacolo e della cronaca in studio da Bruno Vespa. Tutti i protagonisti di Porta a Porta – 30 Anni della Nostra Vita. Mentana affianca Vespa per le interviste ai leader politici. Alla guida dello speciale, rinominato Porta a Porta – 30 Anni della Nostra Vita, una coppia inedita: Vespa sarà infatti affiancato dal direttore del TGLa7 Enrico Mentana, che lo aiuterà nelle interviste ai principali leader politici: attesi Giorgia Meloni, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Antonio Tajani, Matteo Salvini e Matteo Renzi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
