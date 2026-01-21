Il Porcari si aggiudica una convincente vittoria in trasferta a Pisa, con il punteggio di 60-59, chiudendo il girone di andata al terzo posto in classifica. Questa prestazione consente alla squadra di raggiungere Siena al secondo posto, in vista dello scontro diretto previsto per il 28 gennaio. Un risultato importante che conferma il buon andamento della squadra nel primo turno del campionato.

Finisce il girone di andata con una vittoria in trasferta, a Pisa, 60-59, che permette di agganciare Siena al secondo posto in vista dello scontro diretto del prossimo 28 gennaio. Basket Femminile Porcari in serie C, vince sotto la Torre pendente all’ultimo respiro, anche se non al meglio. Partenza soft e Pisa ne ha approfittato subito portandosi avanti, ma la tripla di Melchino e due buone penetrazioni di Pellegrini hanno consentito alle porcaresi di rimanere sotto di soli 5 punti. Il terzo quarto finisce con il massimo vantaggio, 50-41, ma Porcari ci ha sempre creduto. Vilardi si è caricata la squadra sulle spalle. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Porcari corsara a Pisa e terzo posto in classifica

Casertana inarrestabile: blitz ad Altamura e terzo posto in classificaLa Casertana conferma il suo momento positivo, conquistando una vittoria importante ad Altamura e guadagnando il terzo posto in classifica.

Leggi anche: Quarta vittoria consecutiva per l'Atletico Catania Viagrande, terzo posto in classifica consolidato

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Porcari corsara a Pisa e terzo posto in classifica.

Vittoria mozzafiato e in volata; BF Porcari batte la PF PisaUna partita emozionante è stata quella di sabato sera a Pisa. Porcari non al meglio delle sue possibilità insegue Pisa per tutta la partita, portando a casa il risultato (60-59) solo all’ultimo minuto ... noitv.it

Basket femminile Porcari esulta dopo la vittoria contro il PF PisaPisa non riesce mai a prendere il largo, il terzo quarto finisce con il massimo vantaggio chiudendosi 50-41, ma Porcari non si lascia intimidire e nell’ultimo quarto un’onnipresente Vilardi si carica ... luccaindiretta.it

LE GARE DEL WEEKEND BIANCOROSSO! Due appuntamenti imperdibili per sostenere i nostri ragazzi! Sabato 17 Gennaio – JUNIORES Campo di Pontecosi – Ore 15:15 ASD Pieve Fosciana Academy Porcari Domenica 18 Gennaio – P facebook