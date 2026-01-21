Pontecorvo noleggia un' auto e sparisce nel nulla | 49enne denunciato per appropriazione indebita

Un uomo di 49 anni di Pontecorvo è stato denunciato per appropriazione indebita dopo aver noleggiato un'auto e poi non averla restituita, né saldato il conto, rendendosi irreperibile. La vicenda evidenzia l'importanza di rispettare gli accordi di noleggio e di agire in modo responsabile. La procura ha avviato le indagini per fare chiarezza sulla situazione e tutelare i diritti delle parti coinvolte.

Noleggia un'automobile, ma alla scadenza del contratto non la restituisce e non salda il conto, rendendosi irreperibile ai solleciti. È finito nei guai un uomo di 49 anni, deferito in stato di libertà dai Carabinieri della Stazione di Pontecorvo alla Procura della Repubblica di Cassino con.

