Il ponte sul Po di Bressana Bottarone sarà chiuso al traffico nelle notti di 22 e 23 gennaio 2026. La chiusura, programmata per motivi di sicurezza, interesserà le ore notturne e potrebbe comportare disagi temporanei agli utenti. Si consiglia di pianificare eventuali percorsi alternativi e di prestare attenzione alle segnalazioni stradali durante questo periodo.

Bressana Bottarone (Pavia), 21 gennaio 2026 – Sarà chiuso al traffico nelle notti di domani 22 gennaio e di venerdì 23 il ponte sul Po di Bressana Bottarone. L’importante collegamento tra Pavese e Oltrepò non sarà transitabile nelle giornate di giovedì 22 e venerdì 23 gennaio nelle dalle 23 alle 5 per effettuare lavori di sicurezza sull’impalcato. Lo stop totale al traffico veicolare e ciclopedonale si è reso necessario per garantire condizioni di piena sicurezza durante le operazioni. Il ponte storico di Bressana Bottarone I lavori. Il ponte sul Po di Bressana Bottarone da mesi è oggetto di un intervento di Rete Ferroviaria per migliorare la sicurezza e l’efficienza di un’infrastruttura strategica per il territorio e per questo percorribile con alcune limitazioni nella fascia diurna e serale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ponte sul Po di Bressana Bottarone, due notti di stop al traffico

