Il ministro Salvini ha annunciato di essere al lavoro per definire le conclusioni dell’istruttoria della Corte dei Conti sul progetto del Ponte Stretto. Nei prossimi giorni, si concentreranno su dati e valutazioni necessari a chiarire lo stato dell’opera, con l’obiettivo di avviare i cantieri. La fase attuale mira a fornire un quadro più preciso e trasparente, in conformità con le richieste istituzionali e le procedure previste.

"Siamo al lavoro, in queste settimane, per chiarire in maniera ancora più esplicita, con dati e valutazioni nelle forme richieste dalla Corte di Conti, le conclusioni dell'importante istruttoria finora svolta, l'obiettivo è aprire i cantieri". Lo ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, rispondendo al question time alla Camera. "Abbiamo confermato l'integrale finanziamento dell'opera nell'ultima legge di Bilancio e stiamo proseguendo le interlocuzioni con la commissione europea, sia sugli aspetti ambientali, sia su quelli di evidenza pubblica", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ponte Stretto, Salvini: "Al lavoro su conclusioni su istruttoria Corte dei Conti"

Leggi anche: Ponte sullo Stretto, Salvini: "Al lavoro sui primi rilievi trasmessi dalla Corte dei conti"

Leggi anche: Ponte sullo Stretto, altro blitz della Corte dei Conti. Ma Salvini: "Già al lavoro per chiarire tutto"

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ponte Stretto, Salvini Entro martedì risposte alla Corte dei Conti

Argomenti discussi: Ponte Stretto, Salvini nomina Ciucci commissario (dopo la bocciatura della Corte dei Conti); Ponte, l’escamotage di Salvini: nomina commissario straordinario l’ad della società Stretto di Messina; Ponte Stretto, Salvini conferma la gestione dell’opera e spinge sui tempi; Ponte sullo Stretto, ecco il documento in cui Crosetto smentì le balle di Salvini sull’opera militare.

Ponte Stretto, Salvini: Al lavoro su conclusioni su istruttoria Corte dei ContiSiamo al lavoro, in queste settimane, per chiarire in maniera ancora più esplicita, con dati e valutazioni nelle forme richieste dalla ... iltempo.it

PONTE STRETTO, RICCIARDI (M5S) A SALVINI: 15 MLD PER FARSI FOTORoma, 21 gen - Ministro Salvini, noi ce lo vediamo già il suo obiettivo di farsi una foto con un caschetto da capo cantiere e una felpa con scritto ponte. Ma lei fa parte di un governo dove il mini ... 9colonne.it

Ponte sullo Stretto, Morfino (M5S): “Il governo ha perso la bussola" #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook