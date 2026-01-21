Ponte Stretto Salvini | Al lavoro su conclusioni su istruttoria Corte dei Conti
Il ministro Salvini ha annunciato di essere al lavoro per definire le conclusioni dell’istruttoria della Corte dei Conti sul progetto del Ponte Stretto. Nei prossimi giorni, si concentreranno su dati e valutazioni necessari a chiarire lo stato dell’opera, con l’obiettivo di avviare i cantieri. La fase attuale mira a fornire un quadro più preciso e trasparente, in conformità con le richieste istituzionali e le procedure previste.
"Siamo al lavoro, in queste settimane, per chiarire in maniera ancora più esplicita, con dati e valutazioni nelle forme richieste dalla Corte di Conti, le conclusioni dell'importante istruttoria finora svolta, l'obiettivo è aprire i cantieri". Lo ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, rispondendo al question time alla Camera. "Abbiamo confermato l'integrale finanziamento dell'opera nell'ultima legge di Bilancio e stiamo proseguendo le interlocuzioni con la commissione europea, sia sugli aspetti ambientali, sia su quelli di evidenza pubblica", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Iltempo.it
PONTE STRETTO, RICCIARDI (M5S) A SALVINI: 15 MLD PER FARSI FOTORoma, 21 gen - Ministro Salvini, noi ce lo vediamo già il suo obiettivo di farsi una foto con un caschetto da capo cantiere e una felpa con scritto ponte. Ma lei fa parte di un governo dove il mini ... 9colonne.it
Ponte sullo Stretto, Morfino (M5S): “Il governo ha perso la bussola" #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook
