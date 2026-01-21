Ponte Pessano-Betlemme Pellegrini in calo in Terra Santa il sindaco | Daremo una mano

Il sindaco di Ponte Pessano, commentando il calo dei pellegrini in Terra Santa, ha annunciato iniziative per favorire il ritorno dei visitatori e sostenere i territori locali. Tra gli obiettivi, promuovere Betlemme come Città asiatica dello Sport, rafforzando i legami culturali e turistici e contribuendo allo sviluppo della zona. Un impegno volto a valorizzare il patrimonio e a stimolare l’economia locale attraverso queste iniziative.

"Spingere il ritorno dei pellegrini in Terra Santa e candidare Betlemme a Città asiatica dello Sport". Alberto Villa, sindaco di Pessano, ha promesso al collega Maher Canawati, alla guida della municipalità più famosa della cristianità, di farsi in quattro per loro. Uno scambio intenso fra i due amministratori che racconta come anche le piccole città "possono tessere trame di pace". L’incontro "durante un viaggio di fede in Palestina nei giorni scorsi - racconta il primo cittadino - insieme al parroco don Antonio Bertolaso e ad altri 20 sacerdoti. Io e loro, mi avevano invitato da tempo. Ho accettato di buon grado". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

