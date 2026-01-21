Pomigliano | il sindaco Russo parteciperà al prossimo Comitato ordine e sicurezza in Prefettura

Il sindaco di Pomigliano d’Arco, Raffaele Russo, parteciperà al prossimo Comitato ordine e sicurezza in Prefettura, convocato dal Prefetto Michele di Bari. La riunione si concentrerà sulla valutazione e l’individuazione di misure volte a migliorare i controlli sul territorio, in un’ottica di sicurezza pubblica. La partecipazione del primo cittadino sottolinea l’attenzione dell’amministrazione locale verso le tematiche di ordine e sicurezza.

POMIGLIANO D’ARCO – Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha invitato il sindaco di Pomigliano d’Arco, Raffaele Russo, a partecipare alla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, durante il quale saranno discussi i provvedimenti da adottare per rafforzare i controlli sul territorio. La riunione si svolgerà il 22 gennaio alle 16,30 nel Palazzo di Governo. Lo rendono noto dal Comune di Pomigliano d’Arco. Nel corso dell’incontro sarà affrontata la tematica della sicurezza sul territorio cittadino, già oggetto di un confronto svoltosi la scorsa settimana in Municipio a Pomigliano d’Arco, con particolare riferimento ai provvedimenti che verranno adottati per rafforzare i controlli e le misure di sicurezza nella città vesuviana. 🔗 Leggi su Primacampania.it

