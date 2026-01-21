Polso schiena ed elasticità | i segreti del nuovo servizio di Alcaraz Copiato da Djokovic

Alcaraz presenta un nuovo servizio focalizzato su polso, schiena ed elasticità, elementi chiave per migliorare le performance. Ispirato a Djokovic, il giocatore ha adottato approcci innovativi, sottolineando l'importanza di tecniche avanzate per ottimizzare il gioco. Questo sviluppo evidenzia come l'attenzione ai dettagli fisici possa fare la differenza nel tennis professionistico.

"Appena l'ho saputo gli ho mandato un messaggio, gli ho detto che dovevamo parlare dei diritti d'autore. Quando l'ho visto qui, invece, gli ho detto che dovevamo parlare della percentuale delle sue vincite. Per ogni ace mi aspetto che mi venga attribuita la metà". Una battuta, ma forse non troppo, quella che Novak Djokovic ha lanciato in conferenza stampa parlando del “nuovo” servizio di Carlos Alcaraz. Nei giorni scorsi sono girati parecchi video e parecchie foto con la sovrapposizione del movimento di battute dei due fuoriclasse, preceduti qualche settimana fa dalle immagini del fenomeno iberico intento a mandare la pallina in un piccolo canestro al momento del lancio del servizio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Djokovic si è accorto del servizio copiato da Alcaraz: "Gli ho mandato un messaggio, dobbiamo parlare"

"Appena l'ho visto, gli ho mandato un messaggio": Djokovic punzecchia Alcaraz per il nuovo servizio. Che cosa è cambiato

