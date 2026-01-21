Polizia Locale stretta sul centro storico | pattuglie a piedi agenti in borghese e un nuovo tavolo interforze

La Polizia Locale di Forlì intensifica i controlli nel centro storico, con pattuglie a piedi, agenti in borghese e un nuovo tavolo interforze. L’obiettivo è garantire sicurezza e ordine in un'area centrale di particolare rilievo per la città, rafforzando la presenza e la collaborazione tra le forze dell’ordine. Questa strategia mira a mantenere un ambiente sicuro e accogliente per cittadini e visitatori.

Se la strada è la priorità, il centro storico è l'osservato speciale della Polizia Locale di Forlì ma anche dell'Amministrazione comunale. Il cuore di Forlì è stato al centro di un massiccio dispiegamento di forze nel 2025, con una strategia che per il nuovo anno punta a diventare ancora più.

