Polizia Locale Sarsina in lutto per la morte del sovrintendente | Disponibile ad ogni incarico era una istituzione

L’amministrazione comunale di Sarsina esprime il suo cordoglio per la perdita del sovintendente Franco Rossi, figura stimata e disponibile per ogni incarico. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità e per la Polizia Locale, di cui era un punto di riferimento. In questo momento di dolore, si uniscono i sentimenti di vicinanza e rispetto nei confronti della famiglia e di tutti coloro che lo hanno conosciuto.

Con un post sui social l'amministrazione comunale di Sarsina esprime il più profondo cordoglio per la morte del sovrintendente della Polizia Locale Franco Rossi. "Franco è stato un agente di polizia che amava profondamente il proprio lavoro e la gente del suo comune - si legge -. Con senso del

