Polizia Locale Sarsina in lutto per la morte del sovrintendente | Disponibile ad ogni incarico era una istituzione

L'amministrazione comunale di Sarsina esprime il suo cordoglio per la perdita del sovintendente Franco Rossi, figura rispettata e stimata dalla comunità. La sua dedizione e disponibilità hanno rappresentato un esempio di impegno professionale. La città si unisce nel dolore per questa perdita, riconoscendo il ruolo importante svolto dall’istituzione della Polizia Locale.

Con un post sui social l'amministrazione comunale di Sarsina esprime il più profondo cordoglio per la morte del sovrintendente della Polizia Locale Franco Rossi. "Franco è stato un agente di polizia che amava profondamente il proprio lavoro e la gente del suo comune - si legge -. Con senso del.

