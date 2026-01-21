Polizia Locale Ferdinandi | Siete sentinelle di democrazia e ascolto Targa per i nuovi pensionati | i nomi

La Polizia Locale rappresenta un presidio fondamentale per la sicurezza e il rispetto delle regole nella comunità. Ferdinandi sottolinea il ruolo di sentinelle di democrazia e ascolto, riconoscendo l’importanza del contributo di agenti e ufficiali. In occasione delle targhe ai nuovi pensionati, si rinnova l’apprezzamento per il servizio svolto, con un ringraziamento particolare alla comandante Nicoletta Caponi e a tutto il personale, simbolo di dedizione e professionalità.

"È doveroso da parte mia e di tutta l'amministrazione comunale ribadire un sentito ringraziamento alla comandante Nicoletta Caponi e a tutte le donne e gli uomini della Polizia Locale. I numeri illustrati rappresentano il risultato concreto di un lavoro quotidiano fatto di professionalità.

